Les sales de Cinesa fan una limitació d'aforament seguint les indicacions de FECE

12.03.2020 | 12:34

Les sales de Cinesa a Parc Vallès seguiran en funcionament seguint les indicacions de la Federación de Cines de España (FECE), que compliran la limitació de venda de localitats a un terç de l'aforament. Les sales fomentaran a més "la distància de seguretat recomanada dels espectadors dins de la sala", segons ha anunciat la FECEC. Coincidint amb aquesta crisi de salut pública, la sala ha posat a disposició dels posseïdors de la CinesaCard un codi per adquirir entrades a 4.90 euros via online per a totes les sessions, inclús les del cap de setmana i fins al 20 de març.