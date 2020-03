12.03.2020 | 16:28

El concert final de gira d' Els Panellet, previst per demà, queda ajornat "per l'excepcionalitat del moment, com a mesura preventiva davant el risc de propagació del COVID-19", han anunciat fontse de la Casa de la Música de Terrassa. El concert es farà el proper divendres 3 d'abril a El Vapor, a les 20 hores.