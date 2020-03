Les actuacions del Ballet de Sant Peterburg, el mag Jorge Blass i "Dumbo" es reprogramen

La crisi del Coronavirus

11.03.2020 | 15:16

El Centre Cultural Terrassa ha reprogramat els espectacles que havia organitzat fins al 22 de març per la crisis del coronavirus. El Ballet de Sant Petersburg que havia d'actuar aquest cap de setmana, dies 14 i 15, vindrà els dies 26 i 27 de setembre; el mag Jorge Blass, que estava previst per aquest divendres 13 de març, ho farà el diumenge 13 de setembre i l'espectacle "Dumbo" del dia 22 de març s'ha ajornat fins al 10 de maig. Les entrades adquirides a aquestes funcions tindran la mateixa validesa en la nova data i en cas de no poder assitir-hi s'ha de contactar per email a taquilla"fundacioct.cat.