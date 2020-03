Catalunya Música convida els oients al 39é Festival de Jazz de Terrassa

10.03.2020 | 11:40

L'emissora musical se suma a la iniciativa "Experiències" i, al web de Catalunya Música, ja s'ha obert el concurs per guanyar una invitació doble per al Festival de Jazz de Terrassa de l'11 al 29 de març.

Per als amants del jazz, Catalunya Música ofereix, en exclusiva, els concerts de Jordi Rossy Reunion i Theo Hill Trio & Joel Ross, del Festival de Jazz de Terrassa, que tindrà lloc de l'11 al 29 de març. En exclusiva i només per als oients de Catalunya Música, sorteja una invitació doble per a un d'aquests dos concerts, un CD dels artistes i un "meet&greet" amb els músics.

Tothom que vulgui aconseguir entrades per assistir a un d'aquests dos concerts del Festival de Jazz de Terrassa, pot participar en el concurs que ja ha posat en marxa Catalunya Música al web. Per poder-hi participar cal estar donat d'alta al portal de la CCMA i contestar una pregunta. Hi ha temps per fer-ho fins al 12 de març a les 12.00.