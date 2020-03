Dave Liebman i Richie Beirach són baixa al Festival de Jazz per problemes de salut

09.03.2020 | 10:39

El pianista i compositor nord-americà Richie Beirach s'ha vist obligat a cancel·lar la seva gira europea, a duet amb el saxofonista Dave Liebman, i que els havia de portar a Terrassa dissabte vinent 14 de març. La seva delicada salut ha motivat aquest canvi de darrera hora, aconsellat pels especialistes de no viatjar a Europa.

El projecte liderat pel saxofonista soprano, tenor i compositor Andy Sheppard, és la proposta que l'organització presenta pel 14 de març a la Nova Jazz Cava. Un projecte desenvolupat per l'actual banda del músic britànic en el seu debut al Festival.

L'organització ha matisat que "es preveu una vetllada formidable i d'alt nivell creatiu amb artistes de primera línia com l'innovador guitarrista noruec Eivind Aarset, també a l'electrònica i per primera vegada a Terrassa; el solvent baixista de l'Alger Michel Benita ­_Lee Konitz, Aldo Romano, Daniel Humair, Harold Danko, André Ceccarelli, Toots Thielemans, Michel Legrand, Joe Lovano, Roy Haines, Tom Harrell, Enrico Rava i Joshua Redman, entre molts altres_, i conegut a Terrassa pels seus concerts a Marc Ducret l'any 1992 i Erik Trufazz Ladyland Quartet al 2003. I tancant files el baterista Mario Costa per marcar el beat d'un concert de descoberta i en la línia que caracteritza el Festival de Jazz Terrassa 2020."

Sheppard ha estat guardonat amb diversos premis al British Jazz Awards i ha treballat amb algunes figures destacades del jazz contemporani, entre les quals hi ha Gil Evans, Carla Bley, George Russell i Steve Swallow. El seu àlbum com a líder Surrounded by Sea (ECM, 2015) comptava amb Aarset i Benita a les files.