Exposició d'homenatge a Carme Setó

07.03.2020 | 04:00

Amics de les Arts inaugura avui, a les set de la tarda, "Tota la feina feta", una exposició de Carme Setó (Terrassa, 1932), que vol ser també un homenatge a aquesta artista per la seva trajectòria. Carme Setó va començar a pintar a l'escola, amb Ramon Cortés com a professor. Després va anar ampliant coneixements i mai ha deixat la pràctica de la pintura. La temàtica que més ha treballat és "el dibuix del paisatge on l'arquitectura és la protagonista, que sap combinar amb precisió i gust amb tècniques com l'aquarel·la, la tinta i el color sèpia", explica Xon Utset, coordinadora de la sala d'Exposicions d'Amics. "Tota la feina feta" restarà oberta fins al 26 de març.