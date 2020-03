Membres del cor jove del CEM que aniran a Neerpelt, ahir a la tarda. M. Espallargas Membres del cor jove del CEM que aniran a Neerpelt, ahir a la tarda.

El CEM concursarà al Festival de Neerpelt

Santi Palos

07.03.2020 | 04:00

A la població belga de Neerpelt va començar a organitzar-se fa 67 anys un concurs de cant local que ràpidament va créixer per convertir-se en un esdeveniment internacional i de referència en el món dels cors i orquestres infantils i juvenils. Ara és el Festival Europeu per a la Joventut de...