Lildami, Anna Alàs i Miki Núñez, premis Enderrock

06.03.2020 | 11:56

Oques Grasses ha resultat el grup guanyador dels Premis Enderrock 2020 - XXII Premis de la Música Catalana amb tres guardons, mentre que Miki Núñez i Lildami han obtingut dos guardons cadascú, atorgats pel públic i per la crítica. El grup osonenc s'ha emportat dues de les cinc categories del vot popular per les quals estava nominat, el premi al millor artista –sumat al de la crítica– i el millor disc de pop-rock per "Fans del sol" (Halley Records, 2019). Una altra terrassenca, la mezzosoprano Anna Alàs, s'ha endut un dels premis de la crítica.

Per la seva banda, el terrassenc Miki Núñez ha guanyat el premi al millor artista revelació i millor cançó de pop-rock per "Escriurem", tots dos en la votació popular. Finalment, el raper Lildami, també de Terrassa, s'ha fet amb el premi pel millor àlbum de músiques urbanes amb Flors mentre visqui (Halley Records, 2019), tant per la votació del públic com de la crítica. D'altra banda, el millor disc de clàssica 2019 de la crítica "Legacy" (Seed Music, 2019), d'Anna Alàs i Jové & Alexander Fleischer.

De la quinzena de guardons per votació popular –els resultats s'han desvelat a la gala celebrada la nit d'aquest dijous 5 a l'Auditori de Girona–, Rosalia ha rebut el premi a la millor artista en llengua no catalana; Porto Bello, al millor directe; Joan Rovira, a la millor cançó d'autor per "Sota el teu balcó"; Ginestà, al millor disc de cançó d'autor; i Buhos, el millor videoclip per "Connectats".

En la categoria de folk, Criatures ha recollit el premi al millor disc folk per Praxinoscopi (Microscopi, 2019), i la millor cançó tradicional ha estat per "Prec de Nadal", de Meritxell i Judit Neddermann. El millor disc de jazz ha recaigut en Do outro lado do azul (Verve, 2019), d'Andrea Motis; el millor disc de clàssica, en Cor Jove Nacional de Catalunya (Ficta Around Music, 2019), de Cor Jove Nacional de Catalunya; i el millor disc per a públic familiar, en 10 anys (U98 Music, 2019), d'El Pot Petit.