L' artista terrassenc Joan Serres, i algunes de les obres que presenta al Centre Cultural. Nebridi Aróztegui L' artista terrassenc Joan Serres, i algunes de les obres que presenta al Centre Cultural.

Joan Serres, artista del dolor i la serenor

S. P.

06.03.2020 | 04:00

"En Joan no és un artista clàssic, és el clàssic artista. Seria la perfecta definició per a una persona amb el seu talent en el Renaixement o en el Modernisme, per a algú que dominés com ell les disciplines del dibuix, l'aquarel·la, l'oli, el gravat, l'escultura o els relleus de...