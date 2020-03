La SGAE premia una guia contra les agressions masclistes a macrofestivals

EFE

05.03.2020 | 12:24

Un estudi sobre les agressions masclistes en macrofestivals, que inclou una guia sobre com afrontar-les, ha estat un dels guanyadors del Premi d'Investigació Fundació SGAE 2019, dirigit a l'estimulació de la investigació i la generació de coneixement en diferents àrees de la indústria cultural.

La SGAE ha donat a conèixer aquest dimecres els guanyadors d'aquest certamen, entre els quals hi ha Anna Sala Bastardes, de la Universitat de Barcelona, que ha elaborat aquesta guia de pautes bàsiques per evitar les agressions masclistes en aquest tipus de trobades, informa l'entitat en una nota. També Irene Guadamuro García, de la Universitat d'Oviedo, per la seva tesi doctoral al voltant de drets d'autor d'obres musical nacionals i estrangeres a Espanya entre 1879 i 1932.

Les premiades amb ajudes a la Realització de tesis doctorals en aquesta edició 2019 han estat Sara Suárez Fernández, de la Universitat d'Oviedo, per la seva aportació a les noves perspectives de la participació cultural, i Cristina Ros López, de la Universitat Pompeu Fabra, pel seu estudi de cinema del barceloní Joaquim Jordà, i la seva influència en el documental contemporani.