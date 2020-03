Quatre formacions protagonitzaran un concert solidari amb la investigació de la metàstasi

04.03.2020 | 13:06

El grup d'havaneres Sa Parranda, el Combo Aula de Música de Terrassa, la Big Band Bum de l'escola de Música i Dansa d'Esparreguera i Tons & Sons Terrassa Gospel protagonitzaran el pròxim 20 de març un concert solidari per recaptar fons per a la investigació de la metàstasi al càncer. El concert ha estat organitzat per la iniciativa "Suma el teu cor" i els beneficis obtinguts aniran a parar a la campanya #RepteMetàstasi, impulsat per l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona.