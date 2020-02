El músic Manu Guix, durant un concert al Centre Cultural. Nebridi Aróztegui El músic Manu Guix, durant un concert al Centre Cultural.

Manu Guix ofereix a piano sol un repàs de la seva trajectòria

Pamela Navarrete

28.02.2020 | 04:00

El músic Manu Guix no és cap desconegut per al públic terrassenc, tant per la seva...