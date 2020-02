"El Documental del Mes" abordarà el cicle pervers de la violència masclista

28.02.2020 | 13:05

El film s'estrenarà a Barcelona el 3 de març, i arribarà al Cinema Catalunya de Terrassa l'11 de març. La sinopsi del documental explica que "el cicle de violència és pervers, però la força del teatre és més poderosa. Cinc venedores ambulants d'El Salvador exposen les seves vides en un taller de teatre. Allà parlen de les seves vivències als mercats i a les seves llars, la qual cosa els permet reviure els traumes que han patit al llarg de la seva vida. A través d'aquest experiment liderat per la professora Egly Larreynaga, aquestes dones –Magaly, Magda, Ruth, Chileno i Wendy– viuen una transformació profunda que els permetrà descobrir la seva pròpia veu i adonar-se dels efectes que ha provocat en elles i en els seus fills la realitat violenta i masclista que les envolta."

El documental el dirigeix Marlén Viñayo, qui "meravellada per la valentia d'aquestes dones per afrontar el seu passat i secrets més profunds, va decidir registrar com les arts escèniques han canviat les seves vides." Resideix a El Salvador des de 2013, on funda la productora La Jaula Abierta, especialitzada en produccions documentals. "Cachada" és el seu primer llargmetratge documental com a directora.