Projecció de films de Chomón a la biblioteca dl Dt4

Avui a les sis de la tarda, la Federació Catalana de Cineclubs farà una sessió "Chomón per a la Mainada" a la biblioteca del districte 4. Segundo de Chomón (Terol, 1871-París, 1929) fou un pioner del cinema i dels efectes especials, i un dels grans noms de l'època muda del setè art. Per donar-lo a conèixer entre els nens, s'han triat cinc films basats en contes de fades i orientals, narrats en directes i sonoritzats amb música composta expressament per a ells. És una activitat gratuïta adreçada a infants a partir dels 6 anys, amb inscripció prèvia al 93 739 74 23.