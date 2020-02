Joves promeses triomfant

Crítica de dansa. "IT Dansa"

Mercè Boladeras

25.02.2020 | 04:00

Quatre coreografies, quatre regals pels sentits. La jove companyia IT Dansa, formada per alumnes que estudien aquesta disciplina a l'escola de l'Institut del Teatre (d'aquí ve l'acrònim IT) de la Diputació de Barcelona, va actuar el dissabte al Centre Cultural Terrassa i va triomfar. Els i les ballarines tenen un talent extraordinari per la dansa i un gran domini de la tècnica i el cos.L'espectacle va ser total i res a envejar a companyies de renom de dansa ...