La companyia va oferir un espectacle contemporani excel·lent

24.02.2020 | 12:08

La jove companyia IT Dansa de Barcelona va triomfar amb el seu espectacle de ball contemporani, el dissabte, al Centre Cultural Terrassa. La formació va representar coreografies molt celebrades com la premiada "Wad-Ras", inspirada en la presó de dones del mateix nom; "The prom", que evoca una festa de graduació de joves; "In Memoriam" sobre les relacions de parella; i "Whim", que al·ludeix al ritme frenètic de la societat moderna. Totes les peces van despertar un gran entusiasme entre el públic. En finalitzar la funció, va haver la possibilitat d'establir un diàleg amb els ballarins i ballarines i amb la direcció artística.