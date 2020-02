Nani Matas, únic candidat a cap de colla de Minyons

22.02.2020 | 04:00

Ha sigut cap de colla de Minyons de Terrassa tres vegades (els anys 2001-2002, 2011-2012 i 2017) i segurament ho tornarà a ser aquest 2020. La colla castellera Minyons de Terrassa reprèn demà (a les 5.30 de la tarda, al seu local) l'assemblea general ordinària en què, el passat 25 de gener, va quedar pendent la constitució d'una junta tècnica. "Ha costat però finalment hi ha una candidatura ferma amb noms de molt pes dintre de la colla, encapçalada per un veterà: Nani Matas, qui ha sigut capaç d'aglutinar gent amb molta experiència a la colla i al món dels castells per portar cadascuna de les àrees que componen la tècnica", assenyalen fonts de Minyons.

Nani Matas i el seu equip presentaran els objectius tècnics que tenen pensats per al 2020 i que seran votats per la massa social de Minyons. Molt probablement, la candidatura rebrà l'aprovació de la colla.