IT Dansa balla la premiada obra inspirada en la presó "Wad-Ras"

M. B.

22.02.2020 | 04:00

La jove companyia IT Dansa de l'Institut de Teatre de Barcelona, d'estil contemporani, visita avui dissabte el Centre Cultural Terrassa amb un programa de quatre grans coreografies. Una de les que ballarà és la premiada "Wad-Ras", de Montse Sánchez i Ramón Baeza, surgida de les vivències i sensacions d'aquest centre penitenciari per a dones que hi ha a Barcelona.IT Dansa, nascuda com un projecte pedagògic de l'Institut de Teatre de Barcelona ...