Les Cases de la Música compareixen davant el parlament

21.02.2020 | 11:17

Aquesta setmana els representants de Cases de la Música (entre els quals la representant de Terrassa, Núria Segovia) van comparèixer davant la comissió de cultura del Parlament de Catalunya per tal de donar detalls del projecte actual, presentar els programes estratègics i explorar possibilitats d'ampliació del projecte. Aquesta compareixença està vinculada a la resolució 250-00603/12 del passat mes d'abril de 2019, aprovada per unanimitat de tots els grups del parlament, en la qual s'instava a la potenciació i ampliació del projecte Cases de la Música a Catalunya.

El projecte va ser valorat molt positivament per part de tots els grups parlamentaris, que van fer preguntes respecte al funcionament del projecte, a la implantació territorial, necessitats pressupostàries, la vinculació amb altres entitats i a les possibles millores que es podrien introduir a l'ecosistema musical català, entre molts altres temes. Des de Cases de la Música ha valorat molt positivament tant la resolució com l'experiència que els hi ha aportat aquesta compareixença. "Després de 15 anys de projecte creiem que ens ajuda a evidenciar diverses coses. el reconeixement de que la música és un element cada cop més important a la nostra societat i que ens cal emprendre accions d'impuls per posar-nos a nivells de països capdavanters; el fet de veure que la feina de transformació a mitjà i llarg termini dona fruits i que s'acaba reconeixent la seva validesa i efectivitat; i adonar-nos de que l'aposta que vam fer tots plegats fa 15 anys, públics i privats, per un projecte que treballés de forma integral tota la cadena de valor de la Música, ara es considera estratègic", han especificat fonts de les Cases de la Música.