21.02.2020 | 04:00

Cada any el festival atorga el premi "JazzTerrasman" com a reconeixement a una trajectòria, però també als vincles amb l'ambient del jazz a la nostra ciutat. El guardó d'aquesta edició serà per Jordi Rossy, vibrafonista i bateria de 55 anys, "un músic imprescindible en l'escena catalana dels darrers anys, que a més a més ha fet de pont entre els d'aquí i els de l'altra banda de l'Atlàntic", va ...