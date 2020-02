"Travessada familiar" per la ruta de la Capona

S. P.

20.02.2020 | 04:00

Cada mes, el Centre Excursionista de Terrassa (CET) organitza una "Travessada familiar", amb la fórmula creada per Mateu Fusalba, en què els participants poden triar entre un itinerari a peu, fàcil i no massa llarg, i una visita cultural. La de febrer s'ha programat per aquest diumenge. L'opció a peu és aquesta vegada la Ruta de la Capona, al terme del Pla de Santa Maria, que presenta l'interès de la visita a les nombroses construccions en pedra seca que la pagesia va construir a la comarca de ...