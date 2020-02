Amb ulls de dona

Crítica de teatre. "Así bailan las putas"

Mercè Boladeras

20.02.2020 | 04:00

Espectacle al Teatre Alegria. Porta el nom de "Así bailan las putas". Hi ha moltes dones fent cua per entrar i pocs homes. El títol de l'obra es presenta provocador i crida l'atenció. Passen a la sala de butaques. Avui hi ha canvis. El públic ha d'anar cap a l'escenari. Allà hi ha disposada una filera de bancs en semicercle. Els més joves i no tan joves però en bona forma s'asseuen a terra i deixen el banc per qui cerca més ...