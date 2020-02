20.02.2020 | 04:00

En un altre article rellevant de la publicació de l'ACT, ide lectura molt recomanable per a tothom que vulgui començar en el tema, "El col·leccionisme és cultura", Miquel Paraira n'estableix els tres grans grups:. col·leccionisme d'alt nivell (cotxes, art), clàssic (segells, monedes, vitoles, vinyetes) i popular (de" materials sense massa o cap valor econòmic i de vida efímera", amb moltes categories). Paraira, que considera el col·leccionisme "una manera d'entendre la vida i que ens ajuda a mantenir vius els records", dona consells sobre la seva pràctica. També parla dels principals "llocs de culte" pels col·leccionistes dels grups clàssic i popular (el Mercat de Sant Antoni i la Plaça Reial de Barcelona, els diumenges al matí) i les seves virtuts culturals, socials i psicològiques. "El col·leccionisme afavoreix l'ordre, la disciplina i l'aprenentatge. Moltes col·leccions són originals i exigeixen un esperit de recerca que no deixa de ser entretingut, ajuda a exercitar la memòria i estableix vincles personals que ajuden a fer amistats". I dona cinc cèntims de la seva història personal , que l'ha fet un dels grans col·leccionistes de sobrets de sucre d'Europa, potser del món. "El meu pare va deixar-me en herència una col·lecció de sobrets de sucre que he anat ampliant fins a arribar a l'escandalosa xifra d'uns 100 mil, fent intercanvis amb altres col·leccionistes i procurant mantenir el criteri de fer la menor despesa possible, és a dir, potenciant al màxim l'intercanvi, anant a trobades que tenen lloc tant a escala nacional com estatal i internacional".