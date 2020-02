19.02.2020 | 04:00

L'escriptor i viatger, Enric Soler i Raspall, va participar en l'Aula Gran on va explicar la seva experiència en el "trekking" que va fer pel regne tibetà d'Spiti. Es tracta d'una ruta continuada a molta alçada (deu dies entre 4.500 i 5.100 metres) per seguir l'antic camí ral que feien servir els pastors nòmades de iacs. A través d'aquest sender duien cada any la sal del Tibet a l'Índia i tornaven carregats a casa amb tota mena d'espècies.