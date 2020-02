"La marabunta", humor a mansalva amb Guillem Albà

Pamela Navarrete

18.02.2020 | 04:00

Guillem Albà va aconseguir enlluernar aquest passat diumenge a la tarda el públic reunit al Teatre Principal, on juntament amb la formació The All In Orchestra, va oferir un espectacle trepidant, ple de gags i esbojarrades situacions que van convidar a l'audiència a riure sense descans.L'actor i cantant va estar secundat per una completa banda de músics que també va participar en escenes divertidíssimes, encadenades tant per les interpretacions ...