Javy deixa "OT" i Anne, Flavio i Bruno queden en mans del públic

17.02.2020 | 10:38

Mai abans s'havia viscut quelcom igual a "Operación Triunfo", el "talent show" musical que s'emet des del Parc Audiovisual de Catalunya, a Terrassa. Aquest diumenge, per primera vegada el jurat va proposar per abandonar l'Acadèmia més de quatre concursants: Anne, Bruno, Flavio, Hugo i Rafa. Tampoc en la història d'"OT", l'expulsat, que va ser Javy (Anaju es va salvar amb el 57% dels vots de l'audiència), havia deixat l'Acadèmia havent tret al mercat una cançó composta per ell.

Mentre que el claustre de professors va salvar Hugo, els companys van fer el mateix amb Rafa després d'un empat entre ell i Anne. El vot de Nia, favorita de la nit, va ser decisiu.