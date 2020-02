Guillem Albà ha presentat La Marabunta al Teatre Principal

16.02.2020 | 21:16

Guillem Albà ha enlluernat aquest diumenge a la tarda el públic reunit al Teatre Principal, on juntament amb la seva formació, ha ofert un espectacle trepidant, ple de gags i esbojarrades situacions que han convidat a l'audiència a riure sense descans. L'actor i cantant ha estat secundat per una completa banda de músics que també ha participat en escenes divertidíssimes. Al final de l'actuació tots els assistents han pogut fer-se fotos amb els protagonistes, que també els hi han signat autògrafs.