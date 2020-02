Guillem Albà porta La Marabunta al Principal

Redacció

15.02.2020 | 04:00

Aquest diumenge, a les 18 hores, al Teatre Principal, Guillem Albà presentarà un espectacle pensat per al públic familiar. Albà és un conegut autor, actor, cantant, director i expert de l'art del clown que en aquesta ocasió s'alia amb l'orquestra The All In Orchestra per presentar "Marabunta", un espectacle "de clown amb música en directe per a tota la família i que ja ha celebrat centenars de funcions arreu", ...