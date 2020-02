Concert a Can Parellada dins el "Jazz a prop"

15.02.2020 | 04:00

Avui tindrà lloc, a les 20 hores, un concert incorporat a darrera hora a la programació del cicle municipal de concerts "Jazz a prop". L'actuació estarà protagonitzada per Gemma Abriè & Gerard Nieto Reunion Three, els qui presentaran "Remembering Nat King Cole". La formació compta amb la participació de Gemma Abrié (veu), Gerard Nieto (piano), Kike Angulo (guitarra) i Pere Loewe (contrabaix). El concert es farà al Casal Cívic de Can Parellada (ubicat al carrer d'Amèrica, 33).