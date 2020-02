Castellers van caminant a l'actuació d'Esparreguera

15.02.2020 | 04:00

La localitat d'Esparreguera acull cada any la primera actuació dels Castellers de Terrassa fora de la seva ciutat. La fan demà a la una de la tarda, a la plaça de Santa Eulàlia, i amb ganes de descarregar tres castells de set pisos. Com també és tradició un grup de camises blau turquesa aniran caminant des del seu local del Carrer Pasteur de Terrassa fins a la mateixa plaça d'Esparreguera (uns tretze quilòmetres). Aquesta caminada té com a objectiu "estrènyer vincles de germanor i potenciar ...