"La perla ardent" ja és un llibre

14.02.2020 | 04:00

Dones i homes que s'han quedat sols buscant allò que van perdre i amb il·lusions i desitjos que els resten a dins i els guien protagonitzen les nou narracions de "La perla ardent", amb què l'escriptor mallorquí Jaume Ferrer Sancho va guanyar el I Premi Ciutat de Terrassa-Anna Murià. El llibre acaba de ser publicat per Voliana Editors i va ser presentat dimecres a Amics de les Arts. Jaume Closa va repassar un a un els contes indicant aquells aspectes més interessants, i va destacar la dificultat de la narració breu, que, com una obra d'orfebreria, no admet el més mínim error o feblesa.