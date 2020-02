Miquel Pujadó publica una adaptació per a joves de "Els miserables" de Victor Hugo

14.02.2020 | 04:00

El cantant i escriptor terrassenc Miquel Pujadó acaba de publicar, a la col·lecció "Clàssics a mida" de l'editorial Barcanova, una adaptació de la clàssica novel·la de Victor Hugo "Els miserables". És una versió abreujada, pensada especialment per a lectors joves, d'aquesta història que el gran escriptor francès del romanticisme va publicar l'any 1862. És una novel·la extensa, que originalament va sortir en cinc volums, d'unes 2.500 pàgines. Ambientada a la primera meitat del segle XIX, uns anys abans que fos escrita, "Els miserables", un dels cims de la literatura francesa de tots els temps, novel·la històrica, filosòfica i social a la vegada, descriu la vida de les classes més pobres de la França del seu temps, tant a províncies com a París. El protagonista és un expresidiari, Jean Valjean, que intenta iniciar una nova vida. Des de l'any 2013, Pujadó està publicant adaptacions, pensades per al públic juvenil, de novel·les clàssiques, com ara "Cyrano de Bergerac", "Tirant lo blanc" o "Els tres mosqueters" d'Alexandre Dumas pare, de qui aquest any es commemora (a França, amb molta pompa) el 150 aniversari de la seva mort.