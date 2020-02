Miki Núñez, finalista dels Premis Enderrock

14.02.2020 | 12:38

Oques Grasses, amb cinc nominacions, i Ginestà, Miki Núñez i Rosalia, amb tres, són els principals finalistes per votació popular dels Premis Enderrock 2020 - XXII Premis de la Música Catalana. Les cinc nominacions d'Oques Grasses són en les categories de millor disc de pop-rock per Fans del sol, millor cançó de pop-rock i millor videoclip per "In the Night", millor artista i millor directe. Ginestà, Miki Núñez i Rosalia comparteixen tres nominacions: millor disc de cançó d'autor, millor cançó de cançó d'autor i millor artista revelació per Ginestà; millor cançó de pop-rock, millor artista revelació i millor directe per Miki Núñez, i millor artista, millor artista en llengua no catalana i millor videoclip per Rosalia. Amb dos nominacions, apareixen 31 FAM, Cesk Freixas, Manel, Meritxell i Judit Neddermann, Porto Bello i Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries. A partir d'avui i fins al dia 23 de febrer queda oberta la tercera i última ronda de votació popular, que decidirà els guanyadors, que es donaran a conèixer durant la gala que se celebrarà el dijous 5 de març a l'Auditori de Girona.