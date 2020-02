13.02.2020 | 04:00

Hi ha fets suposadament històrics, que una majoria de la població creu que eren certs, però que en realitat no són com s'expliquen, o en la majoria de casos directament no van arribar a passar mai. Cèsar Sánchez, Eugeni Junyent i Jordi Bonvehí repassen els més coneguts al llibre "Mentides de la història", que demà divendres a les sis de la tarda presenten a la Biblioteca Central. La majoria es van estendre a causa ...