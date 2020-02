Una ciutat fora del temps descoberta amb les Polaroid 

Santi Palos

13.02.2020 | 04:00

David Millán és la gran emergència artística de Terrassa. Impressiona tant per la seva voluntat d'entroncar el seu treball amb la ciutat i el seu pòsit cultural, i el coneixement dels que el varen conformar (és un àvid col·leccionista de literatura local), com per l'afany d'experimentació i recerca i les moltes disciplines que toca. Fotògraf, escultor, músic, poeta (amb dos llibres publicats), cineasta (està ...