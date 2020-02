Televisió

13.02.2020 | 11:58

El talent show que emet Antena 3 ja està en fase de gravació. "La Voz kids" tornarà a comptar amb David Bisbal, Rosario, Vanesa Martín i Melendi com coaches. Els coaches no estaran sols per seleccionar els millors talents i novament tindran l'ajuda dels assessors.

Aitana serà l'assessora de David Bisbal; Beret estarà fent costat a Melendi; Blas Cantó s'asseurà al costat de Vanesa Martín i Rozalén donarà suport a Rosario Flores.