El Videodrome de l'Ateneu Candela torna amb un cicle de cinema negre i criminal

12.02.2020 | 04:00

Després d'un llarg parèntesi, tornen les sessions de cinema del dimecres a la nit a l'Ateneu Candela. Videodrome enceta avui un cicle de cinema negre i criminal, que enllaçarà a finals de mes amb la programació del festival "Febrer Negre al Candela".Ho fa amb la pel·lícula "Brawl in Cell Block 99", de S. Craig Zahler (2017). L' actor Vince Vaughn encarna un presidiari en aquest thriller carcelari, que es projectarà a les nou de la nit. El dia 19 es passarà "Milán, Calibre 9" (1972), de Fernando Di Leo, un film d'acció "tarantiniana". Pel 26 està programada "The Killer" (1998, John Woo), una cinta de Hong Kong que combina acció i melodrama. Les dues darreres (i clàssiques) pel·lícules no es projectaran en dimecres. El divendres dia 28 es podrà veure "Detour" (1945) d'Edgar G.Ulmer, i, el dissabte 29, "El tercer hombre" (1949), de Carol Reed.