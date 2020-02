Enric Carrera, per una cultura de moda sostenible

12.02.2020 | 04:00

Els perills i conseqüencies per al medi ambient, i per la societat, del "fast-fashion", l'hiperconsum de moda basada en l'obsolència, van ser explicats dilluns per Enric Carrera. La conferència d'aquest doctor en enginyeria tèxtil, profesor de l'UPC i activista de la moda sostenibilista gairebé va omplir l'aula magna del Centre Cultural. Carrera va explicar el context de la situació de la indústria tèxtil, en un món ...