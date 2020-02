El mNACTEC inaugura un nou espai dedicat a la ràdio

11.02.2020 | 14:26

Aquest matí s'ha inaugurat la nova oferta del mNACTEC, un nou espai radiofònic. Es tracta de l'estudi 17 de Catalunya Ràdio, operatiu fins ara a la seu de l'emissora de l'Avinguda Diagonal, que s'ha traslladat al mNACTEC amb l'objectiu d'oferir als visitants del museu una experiència immersiva en el món radiofònic. Com a primera entrega d'aquesta experiència s'ha emès en directe "L'apocalipsi (El matí de Catalunya Ràdio)", el concurs presentat per Elisenda Carod, Elisenda Pineda i Charlie Pee. L'emissió ha comptat amb la presència de públic tant a dins com fora d'aquest espai. Per aquesta edició especial, el concurs ha convidat el meteoròleg Francesc Mauri i l'actor Marc Balaguer.