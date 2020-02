Presentació de "La perla ardent"

10.02.2020 | 12:57

El pròxim dimecres 12 de febrer, a les 19 hores, es presenta el llibre "La perla ardent" (Premi Anna Murià 2019), de Jaume Ferrer Sancho. La presentació anirà a càrrec de Jaume Closa i del mateix autor, i tindrà lloc a la seu d'Amics de les Arts i Joventuts Musicals (al carrer de Sant Pere, 46, primera planta).

Jaume Joan Ferrer Sancho (Palma, 1958) és un metge pneumòleg i escriptor mallorquí. La seva primera obra es titula "La llum dels orfes", publicada per Pagès Editors (2007), un recull de set relats. La segona obra escrita per l'autor és "Falenes" publicada per Arola Editors (2012), un recull de nou relats. El 2014 publica la novel·la "Aians", també amb l'editorial Arola. El 2020 Voliana Edicions li ha publicat "La perla ardent", recull de contes amb el que va guanyar el Premi Ciutat de Terrassa Anna Murià el 2019.