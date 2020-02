Crisel Losada és del 1925 i el seu amic es deia Llogari

08.02.2020 | 04:00

A l'article "Un testimoni inèdit de la Guerra Civil a la ciutat", publicat dijous per Diari de Terrassa, hi havia dues incorreccions. La refugiada Crisel Losada va néixer l'any 1925, i no el 1920, com s'indicava. Aquest error també hi és a l'article "La Terrassa de la Guerra Civil, amb els ulls d'una refugiada basca", que Josep Puy publica a la revista Vallesos. D'altra banda, el nom del noi que saludava cada dia la refugiada és Llogari, en concret Llogari Torras Comellas, segons la dada ...