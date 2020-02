Una carrera de llarga durada

08.02.2020 | 04:00

Litus, va començar la seva carrera musical fa més de vint anys com a vocalista de Mutis" banda de rock català amb la qual va editar dos discos i va ser considerada per la Revista Enderrock com un dels 5 grups revelació de 1999. En 2006, després de la dissolució de Mutis i un temps acompanyant a altres artistes, Litus arrenca la seva carrera en solitari amb el seu primer àlbum "Al Sur del cielo". Al 2010, i gairebé de manera simultània, llança "Si ha de llover que nieve" i "Maleta de pedres" -disc de rareses en català-. Al 2011 es va traslladar a Madrid, on va tenir l'oportunitat de crear la nova banda amb la qual va gravar el seu quart disc,"Autoreverse", i el cinquè, "Miércoles 14."