Ràdio mNACTEC s'inaugura amb l'emissió en directe de "L'apocalipsi", de Catalunya Ràdio

07.02.2020 | 11:50

El Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) inaugurarà el nou espai Ràdio mNACTEC el proper dimarts 11 de febrer, amb l'emissió en directe del concurs "L'apocalipsi" d'"El matí de Catalunya Ràdio".El concurs, presentat per Elisenda Carod, Elisenda Pineda i Charlie Pee, s'emetrà de 12 a 13 hores des de l'estudi de Ràdio mNACTEC, amb la possibilitat d'assistir-hi de públic des de l'exterior amb reserva prèvia. L'aforament com a públic és limitat i cal fer reserva prèvia de plaça a través del web del mNACTEC, que donarà dret també a una entrada per visitar el museu aquell mateix dia. Un cop emès el programa, els assistents podran visitar l'interior de l'estudi i la petita exposició que l'envolta sobre l'evolució de la ràdio. Assistiran a l'emissió la directora general del Patrimoni Cultural, Elsa Ibar; el director de Catalunya Ràdio i dels Mitjans Digitals de la CCMA, Saül Gordillo; el regidor d'Economia Social i Innovació, Universitats, Turisme i Projectes audiovisuals de l'Ajuntament de Terrassa, Josep Forn, i el director del mNACTEC, Jaume Perarnau.