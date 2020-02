El Cinefòrum per la Igualtat proposa set sessions

Redacció

07.02.2020 | 04:00

"Singled Out" inaugurarà el pròxim dilluns 10 de febrer, a les 18.30 hores, el Cinefòrum per la Igualtat al Cinema Catalunya. Juntament amb la projecció hi haurà un col·loqui amb les directores, Mariona Guiu i Ariadna Relea. El preu d'entrada per aquestes sessions és de 2 euros. Aquesta proposta es perllongarà fins al mes de novembre.Enguany el Cinefòrum per la Igualtat, ja en la 16a edició, vol retre homenatge, a ...