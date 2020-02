Un testimoni inèdit de la Guerra Civil a la ciutat

Santi Palos

06.02.2020 | 04:00

Imagina't l'escena. Una Terrassa d'un país en guerra, on hi ha gana i precarietat, i la gent ja està molt espantada, perquè a més a més fa mesos que veu el 'cotxe fantasma', que els milicians fan servir per anar a buscar a casa les persones que mataven. Una nit d'octubre de 1937, unes mil persones, potser més, acabades d'arribar en tren per l'estació del Nord, baixen de nit pel carrer del Nord, moltes parlant entre elles una llengua (el basc) ...