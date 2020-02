Obligats a allotjar a desconeguts a casa

06.02.2020 | 04:00

Al començament de la Guerra Civil, els refugiats arriben a Catalunya (on el cop d'estat va fracassar) en comptagotes. A Terrassa, el primer grup, de quaranta persones, procedents d'Irun, ho fa a finals de setembre de 1936. A mesura que l'exèrcit rebel va guanyant territoris el nombre de refugiats augmenta fins a esdevenir un problema important, i la Generalitat crea el 1937 un comissariat i dicta una sèrie de normatives per atendre'ls. Aquells refugiats que no hi caben als ...