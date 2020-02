06.02.2020 | 04:00

El desè aniversari de la Setmana de l'Harmonia Interconfessional, proclamada per Nacions Unides l'any 2010, va motivar al Consell Interreligiós de Terrassa l'organització, dissabte, d'un concert de música a l'església de Santa Maria (Seu d'Ègara). "La singularitat de la Seu d'Ègara. La música com a lloc d'encontre" era el títol del programa musical, que va ser precedit per una visita guiada al conjunt.