Un logo especial i una cervesa

05.02.2020 | 04:00

Una de les iniciatives associades a aquest quarantè aniversari ha estat l'organització d'un concurs de logos al qual s'hi han presentat quinze treballs. Un jurat integrat per membres de la Comissió organitzadora dels actes i membres de la junta, ha escollit com a millor treball el disseny de Jordi Dobón. Eren requisits indispensables que apareguessin mencions als 40 anys o a la gent de la colla, i el guanyador "ens encaixa per la tipologia", ja que parteix de la mateixa imatge corporativa de Castellers de Terrassa. Dobón ha rebut els 200 euros del premi, i el seu logo es podrà veure a tot el merchandising, inclosa una cervesa especial, artesanal, que en aquests moments s'està creant prop del Montseny i es vendrà als actes de la colla.