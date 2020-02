Conferència de templers a l'Ateneu Terrassenc

05.02.2020 | 04:00

L' historiador Daniel González Palma farà avui a les set de la tarda, a l'Ateneu Terrassenc, la conferència "Evolució dels templers a la corona d'Aragó". Nascut a Sabadell l'any 1987, David González és graduat en història per la UAB i Màster en Identitat Europea Medieval per la Universitat de Lleida. Col·labora en revistes com ara La Aventura de la Historia, Medievalia i Revista Universitaria de Historia Militar (RUHM), i ha centrat les seves recerques en l'Orde del Temple i les Croades. Entrada gratuïta.