The Posies actuarà al juny a Terrassa

El cicle de concerts Terrassa Música Moderna presentarà un concert internacional amb la mítica banda de power popThe Posies, el pròxim 21 de juny, dia de la Festa de la Música. El concert tindrà lloc a la Nova Jazz Cava i les entrades ja es poden adquirir per 13 euros al web https://entradium.com. A la seva biografia es ressalta que el grup comandat per Ken Stringfellow i Jon Auer és una de les més populars formacions de power pop nascudes amb l'alba dels anys noranta , havent estat nomenat entre els preferides de tots els temps per músics tan diversos com Gary Lightbody (Snow Patrol), Ed O'Brien (Radiohead), James Alex (Beach Slang) i la mateixa Queen Latifah.